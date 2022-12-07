ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц, передает «РИА Новости».

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«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению Германии о системах ЗРК и соглашается на размещение», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что перед выполнением договоренности Польшу посетит команда экспертов, которые рассмотрят возможность размещения комплексов непосредственно на месте и оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру страны.