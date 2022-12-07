В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
40 минут назад

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Елена Прошина

Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц, передает «РИА Новости».

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению Германии о системах ЗРК и соглашается на размещение», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что перед выполнением договоренности Польшу посетит команда экспертов, которые рассмотрят возможность размещения комплексов непосредственно на месте и оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру страны.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Инициатором данного соглашения выступила Германия. С этим предложением Берлин обратился к Варшаве после того, как на территории Польши упала ракета.

Армия,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители