Россия на Украине противостоит блоку НАТО. Об этом в среду, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью на телеканале ТВЦ.

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«Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной», — сказал градоначальник.

По его словам, за киевскими властями стоит весь Североатлантический альянс со своими технологиями, вооружением и информацией.

Ранее президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В то же время Путин подчеркнул, что появление в ходе спецоперации в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.