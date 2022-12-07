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10 минут назад

Собянин назвал спецоперацию на Украине противостоянием с НАТО

Lenta.ruиещё 2

Россия на Украине противостоит блоку НАТО. Об этом в среду, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью на телеканале ТВЦ.

Собянин назвал спецоперацию на Украине противостоянием с НАТО
Фото: кадр из видеокадр из видео

«Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной», — сказал градоначальник.

По его словам, за киевскими властями стоит весь Североатлантический альянс со своими технологиями, вооружением и информацией.

Ранее президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В то же время Путин подчеркнул, что появление в ходе спецоперации в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Сергей Собянин,Владимир Путин,НАТО,
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