Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом) со ссылкой на генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Берлин передал Киеву пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

В генштабе рассказали и о получении комплексного пакета зимней помощи. В него входят генераторные установки, полевые обогреватели, палатки, одежда и пайки на сумму 11 миллионов евро.