Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Вероятность глобального ядерного конфликта в текущих геополитических условиях возрастает. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия не сошла с ума и отдает себе отчет в опасности применения подобного вооружения.

«Такая угроза [ядерной войны. — Прим. ред.] нарастает. Здесь чего греха таить?» — заявил президент.

Он также отметил, что стратегическое вооружение, которым располагает Москва, находится в более продвинутом состоянии, нежели чем у какой-либо другой страны в мире.