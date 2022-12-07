Турция назвала условие проведения операции против курдских формирований

Анкара начнет сухопутную операцию против курдских вооруженных формирований, если они не отведут подразделения в ближайшие две недели. Об этом пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Турция призвала Россию и США провести переговоры с представителями Сирийских демократических сил и убедить их в течение двух недель покинуть северные города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб (Кобани). Он добавил, что Анкара не планирует пересматривать дедлайн.

По данным телеканала, Штаты в ответ предложили провести реорганизацию СДС и предоставить арабским представителям группировки больше полномочий в вопросах управления этими населенными пунктами.

Власти Турции пояснили, в свою очередь, что готовы рассмотреть предложения Вашингтона только после того, как СДС будет лишен контроля над нефтяными объектами на севере Сирии.