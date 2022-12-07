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7 минут назад

Турция назвала условие проведения операции против курдских формирований

Илья Родин

Анкара начнет сухопутную операцию против курдских вооруженных формирований, если они не отведут подразделения в ближайшие две недели. Об этом пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на источники.

Турция назвала условие проведения операции против курдских формирований
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник отметил, что Турция призвала Россию и США провести переговоры с представителями Сирийских демократических сил и убедить их в течение двух недель покинуть северные города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб (Кобани). Он добавил, что Анкара не планирует пересматривать дедлайн.

По данным телеканала, Штаты в ответ предложили провести реорганизацию СДС и предоставить арабским представителям группировки больше полномочий в вопросах управления этими населенными пунктами.

Власти Турции пояснили, в свою очередь, что готовы рассмотреть предложения Вашингтона только после того, как СДС будет лишен контроля над нефтяными объектами на севере Сирии.

Напомним, что Анкара называет разнообразные курдские ВФУ «террористическими структурами». Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что намерен искоренить терроризм, представляющий значительную угрозу безопасности государства.

Армия,Реджеп Эрдоган,
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