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32 минуты назад

В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут атаковать объекты на территории России, в том числе в Сибири. С такой угрозой выступил неназванный советник Киева по вопросам обороны, его цитирует Financial Times.

В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подобные атаки с помощью беспилотников не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на «операции по оказанию влияния на территории России». При этом собеседник издания отметил, что западные страны не поддерживают подобные действия.

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Источник сообщил, что беспилотники, о которых он говорит — совместная инициатива правительства и частного сектора. Они не являются моделями «Укроборонпрома» или модифицированными советскими дронами.

Украинский инженер, который, по данным газеты, участвует в создании беспилотников для ВСУ, атаковавшие российские аэродромы дроны могли летать со скоростью, близкой к скорости звука. При этом необходимо время для производства такого оборудования.

Армия,Укроборонпром,
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