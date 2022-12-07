В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут атаковать объекты на территории России, в том числе в Сибири. С такой угрозой выступил неназванный советник Киева по вопросам обороны, его цитирует Financial Times.

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По его словам, подобные атаки с помощью беспилотников не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на «операции по оказанию влияния на территории России». При этом собеседник издания отметил, что западные страны не поддерживают подобные действия.

Источник сообщил, что беспилотники, о которых он говорит — совместная инициатива правительства и частного сектора. Они не являются моделями «Укроборонпрома» или модифицированными советскими дронами.