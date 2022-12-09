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15 минут назад

В Польше готовятся призвать на сборы в армию 200 тыс. человек

Газета.Ruиещё 2

Минобороны Польши планирует в 2023 году для проведения сборов и учений призвать в армию до 200 тыс. человек, в том числе тех, кто никогда раньше не служил. Об этом сообщает издание Notes from Poland.

В Польше готовятся призвать на армейские сборы 200 тыс. человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, призыву подвергнутся мужчины в возрасте от 19 до 55 лет, а также женщины, получившие медицинские и ветеринарные специальности.

Начальник Центрального военного призывного пункта Мирослав Брысь пояснил, что помимо военных в армию призовут «врачей, медсестер, фельдшеров, ИТ-специалистов, водителей и юристов».

«Это узкая группа людей, которые обладают определенными навыками и определенной квалификацией, и служба которых в польской армии была бы очень полезной», — рассказал Брысь.

Отмечается, что сборы и учения могут длиться до 90 дней, неявка на них карается штрафом или лишением свободы. При этом на время призыва всем мобилизованным будут выплачивать жалование в размере около 25 евро в день.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша намерена оккупировать западную часть Украины, для чего и направляет своих военнослужащих в поддержку Киеву.

По его словам, Варшава «заинтересована» в тех территориях и городах западной части Украины, которые входили в состав Польши в 1939 году.

Риттер также выразил мнение, что у польской армии отсутствует опыт ведения военных действий, поэтому сейчас они фактически отправляют своих военных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать.

По словам Риттера, Варшава направила на Украину «десятки тысяч польских солдат», которые воюют на стороне Киева в украинской форме.

Армия,Скотт Риттер,
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