Российский сапер рассказал о сложностях работы в зоне СВО

«Я сам артиллерист, а тут поставили сапером. Уже на месте набирался опыта. Обучали, и обучают, старшие командиры. Где-то сам набираешь опыт. За полтора месяца, что я тут, я совершил более пятнадцати боевых выходов», — рассказал Верный об обучении в зоне СВО. Он объяснил, что там саперы в основном занимаются не разминированием, а уничтожением мин на месте.