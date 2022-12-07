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32 минуты назад

В США назвали отличия B-21 Raider от B-2 Spirit

Lenta.ru

Американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который впервые продемонстрировали 2 декабря, получил снижающую заметность самолета днем окраску. Обозреватель журнала Air & Space Forces Джон Тирпак назвал отличия нового самолета от бомбардировщика B-2 Spirit, совершившего первый полет в 1989 году.

В США назвали отличия B-21 Raider от B-2 Spirit
Фото:  USGov Military-Air Force / Wikimedia USGov Military-Air Force / Wikimedia

Отмечается, что при окрашивании B-2 использовали краску FS 36118 «Gunship Gray», которая была эффективна в операциях в ночное время суток. Тем временем B-21 окрашен в светло-серый цвет FS36375 «Light Compass Ghost Gray». Тирпак предположил, что новый цвет позволит снизить заметность самолета в инфракрасном и видимом диапазонах.

Также B-21 Raider отличается от B-2 Spirit конструкцией обшивки. В публикации утверждается, что обшивка B-21 сможет выдержать несколько боевых вылетов в день, в то время как на B-2 покрытие обслуживали после каждого вылета.

В декабре обозреватель 19FortyFive Джеймс Холмс рассказал, что организаторы презентации B-21 Raider запретили посетителям проносить на мероприятие камеры и мобильные телефоны.

В том же месяце доктор военных наук Константин Сивков отметил, что в бомбардировщике B-21 Raider основное внимание уделено малозаметности. Он предположил, что самолет предназначен для применения в конфликтах с использованием обычных вооружений.

Армия,Константин Сивков,
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