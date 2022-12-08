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1 час назад

ВКС РФ уничтожили пять РСЗО MLRS и MARS-II в Запорожской области

ТАССиещё 10

ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС РФ уничтожили пять РСЗО MLRS и MARS-II в ходе СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ", - сказал он.

Конашенков также отметил, что в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики были уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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