ВКС РФ уничтожили пять РСЗО MLRS и MARS-II в ходе СВО

ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ", - сказал он.
Конашенков также отметил, что в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики были уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.