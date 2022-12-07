Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР

Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника аппарата возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, и «Ураган», «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков.