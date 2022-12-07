Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 7 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

«В районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что попытка атаки была пресечена упреждающим ударом артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники противника.

В результате ударов было уничтожено до 70-ти солдат ВСУ боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две артиллерийские самоходные установки 2С-1 «Гвоздика», а также три автомобиля.

Ранее Минобороны России показало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками.