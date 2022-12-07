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28 минут назад

Минобороны России поставили самую большую партию патронов

Lenta.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в концерн «Калашников», выполнил крупнейший контракт на поставку Министерству обороны России патронов калибра 9х21 миллиметр с обыкновенным сердечником. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Минобороны России поставили самую большую партию патронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это самая большая партия боеприпасов этого типа, произведенных на предприятии за последние годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрон с пулей со свинцовым сердечником (индекс 7Н28) предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты. Боеприпас, который разработали специалисты ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для всей линейки оружия калибра 9х21 миллиметр.

В ноябре стало известно, что ЦНИИточмаш поставил Минобороны России первую партию патронов с уменьшенной скоростью пули и боеприпасы с пулей повышенной пробиваемости к пистолету «Удав».

В том же месяце «Калашников» передал оборонному ведомству партию патронов повышенной пробивной способности. Боеприпасы с пулей со стальным сердечником предназначены для поражения живой силы противника в средствах индивидуальной защиты.

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