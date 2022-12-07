Минобороны России поставили самую большую партию патронов

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«Это самая большая партия боеприпасов этого типа, произведенных на предприятии за последние годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрон с пулей со свинцовым сердечником (индекс 7Н28) предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты. Боеприпас, который разработали специалисты ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для всей линейки оружия калибра 9х21 миллиметр.

В ноябре стало известно, что ЦНИИточмаш поставил Минобороны России первую партию патронов с уменьшенной скоростью пули и боеприпасы с пулей повышенной пробиваемости к пистолету «Удав».