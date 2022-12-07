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21 минуту назад

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из украинского плена

Lenta.ru

Минобороны России показало кадры возвращения в Москву освобожденных из украинского плена российских солдат. Их публикует ТАСС.

На записи видно, как самолет с российскими военными приземлился в столичном аэропорту. Из воздушного судна выходят бойцы, один из них хромает.

7 декабря Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Минобороны, из плена были освобождены 60 российских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».

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До этого обмен пленными между Москвой и Киевом прошел 1 декабря. Тогда Минобороны заявило о возвращении 50 военнослужащих. По словам Пушилина, тогда с подконтрольной Киеву территории были освобождены в том числе 12 бойцов из ДНР, 8 — из ЛНР.

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