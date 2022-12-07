Минобороны России показало кадры возвращения в Москву освобожденных из украинского плена российских солдат. Их публикует ТАСС.

На записи видно, как самолет с российскими военными приземлился в столичном аэропорту. Из воздушного судна выходят бойцы, один из них хромает.

7 декабря Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Минобороны, из плена были освобождены 60 российских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».