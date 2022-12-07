В Волынской и Ровненской областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги в звучат в Волынской и Ровненской областях на западе Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные официального ресурса по оповещению граждан. Также сирены звучат в Киевской области, но не в Киеве. Украинские СМИ пишут о раздающихся взрывах в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.