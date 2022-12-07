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43 минуты назад

В Волынской и Ровненской областях на западе Украины объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

Сирены воздушной тревоги в звучат в Волынской и Ровненской областях на западе Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные официального ресурса по оповещению граждан. Также сирены звучат в Киевской области, но не в Киеве. Украинские СМИ пишут о раздающихся взрывах в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В Волынской и Ровненской областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины: в Николаевской и Одесской областях. С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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