Евросоюзу предсказали создание собственных Вооруженных сил

Страны Европейского союза в следующем году создадут Вооруженные силы (ВС) ЕС. К такому выводу пришли в «Шокирующих прогнозах» датского инвестиционного банка Saxo Bank, передает «Лента.ру».

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Как говорится в публикации, государства ЕС примут такое решение не фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины, а также растущей популярности правых республиканцев в США.

Джон Харди и Кристофер Дембрик пишут, что Европе важно наладить собственную оборонительную позицию, так как она не может во всем полагаться на США, особенно учитывая непостоянный политический цикл Соединенных Штатов. В публикации подчеркивается, что риск отказа от своих обязательств перед Европой со стороны США увеличивается, возможно, перемены наступят сразу после перемирия между Россией и Украиной.

Аналитики считают, что Европейский союз создаст собственную армию до 2028 года. На эту задачу потребуется около 10 триллионов евро.