Евросоюзу предсказали создание собственных Вооруженных сил

Страны Европейского союза в следующем году создадут Вооруженные силы (ВС) ЕС. К такому выводу пришли в «Шокирующих прогнозах» датского инвестиционного банка Saxo Bank, передает «Лента.ру».
Как говорится в публикации, государства ЕС примут такое решение не фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины, а также растущей популярности правых республиканцев в США.
Джон Харди и Кристофер Дембрик пишут, что Европе важно наладить собственную оборонительную позицию, так как она не может во всем полагаться на США, особенно учитывая непостоянный политический цикл Соединенных Штатов. В публикации подчеркивается, что риск отказа от своих обязательств перед Европой со стороны США увеличивается, возможно, перемены наступят сразу после перемирия между Россией и Украиной.
Аналитики считают, что Европейский союз создаст собственную армию до 2028 года. На эту задачу потребуется около 10 триллионов евро.
Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна указала на необходимость автономии Европы от США. По ее словам, жители Европы не должны жить в постоянном напряжении перед каждыми выборами в Соединенных Штатах, ЕС необходимо найти путь большей автономии.