В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
22 минуты назад

Евросоюзу предсказали создание собственных Вооруженных сил

Елена Прошина

Страны Европейского союза в следующем году создадут Вооруженные силы (ВС) ЕС. К такому выводу пришли в «Шокирующих прогнозах» датского инвестиционного банка Saxo Bank, передает «Лента.ру».

Евросоюзу предсказали создание собственных Вооруженных сил
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, государства ЕС примут такое решение не фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины, а также растущей популярности правых республиканцев в США.

Джон Харди и Кристофер Дембрик пишут, что Европе важно наладить собственную оборонительную позицию, так как она не может во всем полагаться на США, особенно учитывая непостоянный политический цикл Соединенных Штатов. В публикации подчеркивается, что риск отказа от своих обязательств перед Европой со стороны США увеличивается, возможно, перемены наступят сразу после перемирия между Россией и Украиной.

Аналитики считают, что Европейский союз создаст собственную армию до 2028 года. На эту задачу потребуется около 10 триллионов евро.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна указала на необходимость автономии Европы от США. По ее словам, жители Европы не должны жить в постоянном напряжении перед каждыми выборами в Соединенных Штатах, ЕС необходимо найти путь большей автономии.

Армия,Катрин Колонна,Джон Харди,Saxo Bank,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители