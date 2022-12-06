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27 минут назад

Минобороны Китая назвало отчет Пентагона о темпах ядерного вооружения КНР спекуляцией

Газета.Ru

Министерство обороны Китая отвергло отчет Пентагона о темпах создания ядерного оружия в КНР, согласно которому к 2035 году Китай будет обладать 1,5 тыс. ядерных боеголовок, и назвало документ спекуляцией. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление китайского военного ведомства.

В Китае обвинили Пентагон в спекуляции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Минобороны Китая подчеркнули, что США следует задуматься о собственной ядерной политике и напомнили, что они обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

При этом китайское военное ведомство назвало Соединенные Штаты «самым большим возмутителем спокойствия» в вопросах глобальной безопасности.

«США разжигали конфликты в своих собственных интересах, создавая разногласия и конфронтацию в мире и принося беспорядки и бедствия везде, где бы они ни находились», — заявили в министерстве.

При этом сам Китай в ядерной политике «твердо придерживается стратегии самообороны», не собирается применять ядерное оружие первым и поддерживает ядерные силы на минимально возможном уровне, который гарантирует безопасность, подчеркнули в Минобороны КНР.

Издание отмечает, что по данным аналитического центра Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в Соединенных Штатах имеется около 3700 ядерных боеголовок, из которых около 1740 развернуты.

Армия,Пентагон,
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