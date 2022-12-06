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20 минут назад

American Conservative: политика Байдена отпугивает американцев от службы в армии

Газета.Ru

Военный эксперт Джордан Прескотт заявил в статье для The American Conservative, что из-за просчетов в политике президента США Джо Байдена доверие американцев к армии снизилось и все больше граждан не желают служить в ВС.

American Conservative: политика Байдена отпугивает американцев от службы в армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все большее число подходящих [для службы] американцев либо не заинтересованы, либо категорически против службы в вооруженных силах. Последние цифры мрачны: армия не наберет 30 000 солдат», — говорится в статье.

Согласно опросу, проведенному Фондом Рональда Рейгана, среди респондентов 18-29 лет только 13% выразили готовность вступить в ряды ВС. При этом Минобороны США отмечает, что значительная часть этой группы уже не соответствует требованиям по физической подготовке или наличии судимостей.

Основной же причиной снижения доверия к вооруженным силам в США стала их предполагаемая политизация, отмечает автор статьи. Он указал, что не стоит удивляться, что доверие граждан к армии падает, в то время как Байден называет большую часть страны «полуфашистской», объявив республиканцев «угрозой демократии». Прескотт также подчеркнул, что некомпетентность на президентском уровне привела к тому, что американские военные пытались покинуть Афганистан, отступая так же унизительно, как и из Сайгона. Неудивительно, что многие потенциальные новобранцы, видя это, отказались от идеи пойти в армию.

Армия,Рональд Рейган,Джозеф Байден,
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