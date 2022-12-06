ООН сообщила о количестве погибших гражданских на Украине с февраля

"Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 1 декабря 2022 года были убиты 17 023 гражданских лица, в том числе, 419 детей. Однако мы знаем, что настоящие цифры гораздо выше. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 715 атак на медицинскую инфраструктуру, в том числе, 630 атак по медицинским учреждениям и 61 атаку на медперсонал. Эти атаки составляют 70% от всех атак на медицинские учреждения по всему миру в этом году. Всего убито или ранено было 1 148 детей, миллионы были вынуждены бежать, оказались разлучены со своими семьями или столкнулись с риском насилия", - сказал он.