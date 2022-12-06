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1 час назад

ООН сообщила о гибели более 17 тыс. гражданских на Украине с февраля

ТАСС

Количество гражданских лиц, погибших на Украине с февраля 2022 года, превысило 17 тыс. человек, в их числе более 400 детей. Такие данные привел во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

ООН сообщила о количестве погибших гражданских на Украине с февраля
Фото: ТАССТАСС

"Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 1 декабря 2022 года были убиты 17 023 гражданских лица, в том числе, 419 детей. Однако мы знаем, что настоящие цифры гораздо выше. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 715 атак на медицинскую инфраструктуру, в том числе, 630 атак по медицинским учреждениям и 61 атаку на медперсонал. Эти атаки составляют 70% от всех атак на медицинские учреждения по всему миру в этом году. Всего убито или ранено было 1 148 детей, миллионы были вынуждены бежать, оказались разлучены со своими семьями или столкнулись с риском насилия", - сказал он.

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Гриффитс не уточнял, на каких территориях зафиксирована гибель гражданских лиц.

"Всего около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, 6,5 млн из них остаются в пределах Украины, более 7,8 млн находятся в Европе", - добавил он.

Особую угрозу гражданскому населению, отметил Гриффитс, представляют наступившие холода.

"Гуманитарные работники предоставили помощь для того, чтобы помочь пережить зиму, 630 тыс. человек, в том числе, поставили 400 генераторов для объектов критически важной инфраструктуры", - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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