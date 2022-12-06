МиГ-21 разбился в Хорватии

Хорватия, являющаяся членом НАТО с 2009 года, имеет на вооружении более 10 единиц МиГ-21. В 2014 году украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин. 12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако сразу стали ломаться, через восемь месяцев в эксплуатации осталось только три машины. Как указывала хорватская газета Jutarnji list, возникли подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. Газета назвала историю с МиГ "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии".