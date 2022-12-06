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1 час назад

МиГ хорватских ВВС потерпел крушение

ТАССиещё 1

Самолет марки МиГ-21 хорватских ВВС потерпел крушение вблизи города Дарувар (120 км к востоку от Загреба) во время тренировочного полета. Об этом сообщило во вторник Минобороны республики.

МиГ-21 разбился в Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самолет МиГ-21 по время планового тренировочного полета около 14 часов (16:00 мск) упал в малонаселенном лесном районе вблизи Слатины Вировитичко-Подравской жупании. Предприняты все меры для поиска и спасения экипажа", - говорится в сообщении.

По данным хорватских СМИ, одному из пилотов удалось катапультировался, в настоящий момент спасательный вертолет ведет поиски второго пилота самолета.

Хорватия, являющаяся членом НАТО с 2009 года, имеет на вооружении более 10 единиц МиГ-21. В 2014 году украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин. 12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако сразу стали ломаться, через восемь месяцев в эксплуатации осталось только три машины. Как указывала хорватская газета Jutarnji list, возникли подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. Газета назвала историю с МиГ "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии".

Армия,В мире,МиГ,НАТО,
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