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10 минут назад

Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России

Lenta.ru

Самолет боевого управления и целеуказания Военно-воздушных сил (ВВС) США зафиксирован в небе над территорией Польши и Литвы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Американский «летающий штаб» пролетел в 50 км от границ России
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Согласно его информации, Boeing E-8C Joint STARS, который называют «летающим штабом» из-за многофункциональности, во вторник, 5 декабря, вылетел с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии, некоторое время кружил в районе Берлина, а затем проследовал в восточном направлении.

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Известно, что около 15:40 мск воздушное судно пересекло пространство над польско-литовской границей и пролетело над городом Лаздияй, расположенным чуть более чем в 50 километрах от Калининградской области России. Далее Boeing E-8C развернулся в районе Вильнюса и начал движение в обратном направлении.

В этот же день рейс по похожему маршруту выполнил также американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11. Позднее лайнер изучил обстановку вдоль польско-белорусской границы, несколько раз облетев участок от Гродно до Бреста.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

13 октября сообщалось, что Boeing RC-135W River Joint ВВС США совершил облет российского анклава. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, долетел до Польши и выполнил один круг в небе над Литвой и Балтийским морем.

Армия,Boeing,
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