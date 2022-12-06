МО озвучило результаты массированного удара по целям на Украине

После массированных ударов по целям на Украине оказалась затруднена переброска резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы боевых действий. Результаты ударов озвучило Минобороны России.

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По данным ведомства, удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования стали причиной прекращения выпуска и ремонта украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, в результате ударов по целям оказались нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе зарубежного производства.