Российские войска на южно-донецком направлении сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республикеРоссийские войска на южно-донецком направлении сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом заявил журналистам в среду, 7 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что противник предпринял попытки атаки в населенных пунктах Новомайорское, Владимировка и Новополь ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили до 100 солдат убитыми и ранеными, пояснили в Минобороны.

Кроме того, российские военнослужащие подбили две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля противника.

6 декабря Минобороны докладывало об уничтожении 30 украинских бойцов в районах населенных пунктов Владимировка ДНР и Новодаровка Запорожской области.. Об этом заявил журналистам в среду, 7 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.