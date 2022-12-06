Мишустин выступил с требованием по снабжению армии

"Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры", - сказал он, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.