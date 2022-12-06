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52 минуты назад

Мишустин потребовал постоянно наращивать темпы реализации заданий по обеспечению ВС России

ТАССиещё 2

Темпы обеспечения Вооруженных сил (ВС) России снаряжением и экипировкой, а также реализации других целевых заданий должны постоянно наращиваться. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин выступил с требованием по снабжению армии
Фото: ТАССТАСС

"Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры", - сказал он, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Армия,Политика,Михаил Мишустин,Верховный суд,
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