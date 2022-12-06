Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ озвучил потери Украины за ноябрь и заявил о «ядерном терроризме» с украинской стороны. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе совещания глава Минобороны России напомнил, что российскими войсками освобождены Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка, а также нанесен значительный урон ВСУ.

«Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - пояснил Сергей Шойгу.

Министр обороны также отметил, что российские военнослужащие продолжат защищать критически важные объекты на освобожденных в ходе спецоперации территориях, и обратил особое внимание на ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

По его словам, киевский режим продолжает целенаправленно обстреливать атомную станцию, стремясь создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

«Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», - подчеркнул Шойгу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ходе специальной операции был освобожден ряд территорий, в том числе взята под контроль Запорожская АЭС. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливают ее. 8 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России.