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15 минут назад

Шойгу рассказал о ситуации на ЗАЭС

Lenta.ru

Киевский режим продолжат обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Шойгу рассказал о ситуации на ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

По словам главы оборонного ведомства, российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — сказал Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по проблемам Запорожской атомной электростанции, самая главная состоит в том, чтобы прекратить обстрелы территории объекта украинской стороной.

Армия,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
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