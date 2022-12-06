Шойгу рассказал о ситуации на ЗАЭС

Киевский режим продолжат обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам главы оборонного ведомства, российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — сказал Шойгу.