Артиллерия ВСУ обстреляла свою же пехоту на сватовском направлении

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла свою же пехоту во время наступления на сватовском направлении. О неудачной попытке прорыва украинской армии рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии», — сообщил Марочко.

По его мнению, это могло произойти из-за несогласованности действий с артиллерией или проблем со связью у украинской армии на данном участке фронта. В результате ошибки, по словам Марочко, часть сил и средств ВСУ были уничтожены, оставшиеся войска вернулись на исходные позиции.