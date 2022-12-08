В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

В ЛНР рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ на сватовском направлении

Lenta.ruиещё 1

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла свою же пехоту во время наступления на сватовском направлении. О неудачной попытке прорыва украинской армии рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Артиллерия ВСУ обстреляла свою же пехоту на сватовском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии», — сообщил Марочко.

В США рассказали о страхе ВСУ разводить огонь

По его мнению, это могло произойти из-за несогласованности действий с артиллерией или проблем со связью у украинской армии на данном участке фронта. В результате ошибки, по словам Марочко, часть сил и средств ВСУ были уничтожены, оставшиеся войска вернулись на исходные позиции.

Ранее Марочко рассказал, что украинская армия ежедневно теряет на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными. Потери они несут из-за ежедневных попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

Армия,Андрей Марочко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители