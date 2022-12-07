Российский вертолет поразил автомобиль ВСУ и попал на видео

Российский вертолет Ка-52 разбил боевой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Запись в сети публикует Telegram-канал «Работайте, братья!»
На видео показана боковая съемка. В поле находится машина, в ней — люди. В один момент начинается сильный дым, видно падение снаряда. После этого происходит взрыв. В конце записи слышно голос, утверждающий, что «есть, уходим» — попадание произошло точно в цель, объект разбит.
В подписи утверждается, что ударные вертолеты — «одна из самых больших проблем для противника». Ка-52 разбивает объекты армии Украины «на дальних расстояниях днем и ночью».