Российский вертолет поразил автомобиль ВСУ и попал на видео

На видео показана боковая съемка. В поле находится машина, в ней — люди. В один момент начинается сильный дым, видно падение снаряда. После этого происходит взрыв. В конце записи слышно голос, утверждающий, что «есть, уходим» — попадание произошло точно в цель, объект разбит.