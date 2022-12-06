В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
34 минуты назад

Сводки спецоперации: Российские вертолеты уничтожили пункт управления ВСУ

Свободная пресса

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в зоне спецоперации. Поразила его пара вертолетов Ка-52 и Ми-24.

Российские вертолеты уничтожили пункт управления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ», - отмечает военное ведомство.

Известно, что полет вертолетчики выполняли на малой высоте с использованием рельефа местности как естественного укрытия. Пуски ракет, добавляют военные, осуществлялись способом кабрирования. Этот прием позволяет поразить командные пункты противника с максимальной дальности.

Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в результате работы российских ударных беспилотников были уничтожены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6, которые принадлежали украинским боевикам и стояли на дежурстве в Херсонской области.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители