Российские вертолеты уничтожили пункт управления ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ в зоне спецоперации. Поразила его пара вертолетов Ка-52 и Ми-24.

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«Экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ», - отмечает военное ведомство.

Известно, что полет вертолетчики выполняли на малой высоте с использованием рельефа местности как естественного укрытия. Пуски ракет, добавляют военные, осуществлялись способом кабрирования. Этот прием позволяет поразить командные пункты противника с максимальной дальности.

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