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3 минуты назад

Yonhap: Пхеньян отдал приказ открыть артогонь в сторону моря после действий Сеула

ТК «Звезда»иещё 6

Генштаб Корейской народной армии (КНА) КНДР приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в качестве ответных действий в адрес южнокорейских военных. В заявлении также уточняется, что военнослужащим КНДР был отдан приказ поддерживать боеготовность и отслеживать «действия противника».

Пхеньян открыл огонь в ответ на действия Сеула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«6 декабря примерно в 09:15 противник снова произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района вблизи фронта. Выделенным пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести артиллерийскую стрельбу в сторону моря в качестве сильного предупреждения», - сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом в Генштабе КНДР призвали Сеул прекратить «провокационную военную деятельность в районах вблизи передовой», так как США и Республика Корея запланировали учения с привлечением артиллерии с понедельника по вторник рядом с межкорейской границей.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о намерении обладать сильнейшим в мире ядерным оружием.

Армия,Чен Ким,
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