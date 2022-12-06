Пхеньян открыл огонь в ответ на действия Сеула

Генштаб Корейской народной армии (КНА) КНДР приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в качестве ответных действий в адрес южнокорейских военных. В заявлении также уточняется, что военнослужащим КНДР был отдан приказ поддерживать боеготовность и отслеживать «действия противника».

«6 декабря примерно в 09:15 противник снова произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района вблизи фронта. Выделенным пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести артиллерийскую стрельбу в сторону моря в качестве сильного предупреждения», - сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом в Генштабе КНДР призвали Сеул прекратить «провокационную военную деятельность в районах вблизи передовой», так как США и Республика Корея запланировали учения с привлечением артиллерии с понедельника по вторник рядом с межкорейской границей.