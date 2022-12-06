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18 минут назад

Венгрия отказалась подготавливать солдат ВСУ

Lenta.ru

Венгрия не планирует принимать участие в подготовке подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь страны по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мы сказали «нет»: Венгрия отказала в важной помощи солдатам ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Менцер, некоторые европейские страны обучают украинских солдат.

«В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», — констатировал он.

Тренировочная миссия Евросоюза для военных ВСУ начала свою работу 15 ноября. Командовать ей назначен директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан. Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщал, что в рамках миссии обучение проходят 1100 украинских солдат.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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