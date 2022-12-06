Мы сказали «нет»: Венгрия отказала в важной помощи солдатам ВСУ

Венгрия не планирует принимать участие в подготовке подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь страны по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).