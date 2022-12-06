Удары армии РФ остановили работу ВПК на Украине

Российские военные 5 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и объектам энергетики Украины . В результате ударов была остановлена работа ВПК Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ .

«В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — сообщило МО РФ в своем telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. Министр заявил, что удары наносятся только по той инфраструктуре Украины, при помощи которой ВСУ атакуют русских солдат. Кроме того, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Россия имеет полное право уничтожать любую инфраструктуру Украины, которая помогает ВСУ.