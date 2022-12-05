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19 минут назад

США модифицировали переданные Украине HIMARS для невозможности ударов по РФ

Елена Прошина

Переданные Украине реактивные системы залпового огня HIMARS были переделаны армией США таким образом, чтобы из них нельзя было совершить удар по территории России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

США модифицировали HIMARS для невозможности ударов по РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Власти США уже неоднократно упоминали, что считают недопустимым удары по территории России из предоставленного Украине орудия. По этой причине Вашингтон не отправляет Киеву ракеты с большей дальностью действия. Этим решением Белый дом стремится предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта из опасений, что конфликт выйдет за пределы территории Украины.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжать усиливать военную помощь Украине.

Армия,СВО,Эммануэль Макрон,
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