США модифицировали HIMARS для невозможности ударов по РФ

Переданные Украине реактивные системы залпового огня HIMARS были переделаны армией США таким образом, чтобы из них нельзя было совершить удар по территории России . Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Власти США уже неоднократно упоминали, что считают недопустимым удары по территории России из предоставленного Украине орудия. По этой причине Вашингтон не отправляет Киеву ракеты с большей дальностью действия. Этим решением Белый дом стремится предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта из опасений, что конфликт выйдет за пределы территории Украины.