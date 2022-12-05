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14 минут назад

ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России ударами нарушили поставки иностранного вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 5 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оборонного ведомства, удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования были нанесены около 15:00 по московскому времени. В результате атаки ВС России были нарушены также переброска резервов ВСУ и поставки военной техники.

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых дроны-камикадзе уничтожают украинские радиолокационные станции в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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