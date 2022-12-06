В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
54 минуты назад

В Польшу поступила первая партия танков и артиллерийских установок из Южной Кореи

Газета.Ruиещё 2

Польша получила первую партию южнокорейской военной техники — танки К2 и самоходно-артиллерийские установки (САУ) К9, сообщают польские СМИ.

В Польшу поступила первая военной техники из Южной Кореи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации портала Wgospodarce, техника поступила в город Гдыню. В церемонии ее приемки приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. Отмечается, что на сегодняшний день контракты с южнокорейскими производителями вооружения — Hyundai Rotem и Hanwha Defense — предусматривают поставку 189 танков и 212 пушек на гусеничном шасси. Соглашения были подписаны в августе, в целом они предполагают поставку 1000 танков К2 и 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее версии K9PL.

По информации СМИ, на вооружении польской армии будут два типа танков — американские M1 Abrams и южнокорейские K9. Заказ на 180 танков у Южной Кореи планируется выполнить к 2025 году, а с 2026 года Польша будет способна обслуживать и производить запасные части и целые танки самостоятельно, сообщает источник.

Днем ранее в Гдыню были переброшены 700 американских боевых машин, включая танки и бронетранспортеры, для 1-й пехотной дивизии Сухопутных войск ВС США, размещенной в Польше.

Армия,Мариуш Блащак,Анджей Дуда,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители