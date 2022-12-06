В Польшу поступила первая военной техники из Южной Кореи

Польша получила первую партию южнокорейской военной техники — танки К2 и самоходно-артиллерийские установки (САУ) К9, сообщают польские СМИ.

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По информации портала Wgospodarce, техника поступила в город Гдыню. В церемонии ее приемки приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. Отмечается, что на сегодняшний день контракты с южнокорейскими производителями вооружения — Hyundai Rotem и Hanwha Defense — предусматривают поставку 189 танков и 212 пушек на гусеничном шасси. Соглашения были подписаны в августе, в целом они предполагают поставку 1000 танков К2 и 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее версии K9PL.

По информации СМИ, на вооружении польской армии будут два типа танков — американские M1 Abrams и южнокорейские K9. Заказ на 180 танков у Южной Кореи планируется выполнить к 2025 году, а с 2026 года Польша будет способна обслуживать и производить запасные части и целые танки самостоятельно, сообщает источник.