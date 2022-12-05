В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
18 минут назад

Западные страны почти исчерпали свои запасы артиллерийских боеприпасов

Елена Прошина

Западные страны почти исчерпали свои запасы артиллерийских боеприпасов. Такое заявление сделал владелец чешского оборонного концерна CSG Михаил Странд. Его слова приводит «Российская газета».

Западные страны почти исчерпали свои запасы артиллерийских боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артиллерийские снаряды стали сейчас очень дефицитным товаром», — сказал Странд.

Он пояснил, что военные склады европейских стран значительно опустошили поставки боеприпасов на Украину. По словам владельца CSG, с помощью западных снарядов Киев производит около 40000 выстрелов в неделю.

При этом Странд отметил, что на восстановление своих запасов странам Евросоюза понадобится от 10 до 15 лет в связи с ограниченностью производственных мощностей. В частности, в качестве примера он привел свою компанию, которая выпускает от 80 до 100 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год, что составляет около трети общего их производства в ЕС.

Странд поделился планами нарастить объемы до 150 тысяч боеприпасов, но сможет сделать это лишь через два года из-за долгих сроков поставки оборудования.

Армия,В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители