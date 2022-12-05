Западные страны почти исчерпали свои запасы артиллерийских боеприпасов. Такое заявление сделал владелец чешского оборонного концерна CSG Михаил Странд. Его слова приводит «Российская газета».
«Артиллерийские снаряды стали сейчас очень дефицитным товаром», — сказал Странд.
Он пояснил, что военные склады европейских стран значительно опустошили поставки боеприпасов на Украину. По словам владельца CSG, с помощью западных снарядов Киев производит около 40000 выстрелов в неделю.
При этом Странд отметил, что на восстановление своих запасов странам Евросоюза понадобится от 10 до 15 лет в связи с ограниченностью производственных мощностей. В частности, в качестве примера он привел свою компанию, которая выпускает от 80 до 100 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год, что составляет около трети общего их производства в ЕС.
Странд поделился планами нарастить объемы до 150 тысяч боеприпасов, но сможет сделать это лишь через два года из-за долгих сроков поставки оборудования.