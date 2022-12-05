Западные страны почти исчерпали свои запасы артиллерийских боеприпасов

При этом Странд отметил, что на восстановление своих запасов странам Евросоюза понадобится от 10 до 15 лет в связи с ограниченностью производственных мощностей. В частности, в качестве примера он привел свою компанию, которая выпускает от 80 до 100 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год, что составляет около трети общего их производства в ЕС.