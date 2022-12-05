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15 минут назад

Разведчик объяснил важность Артемовска для ВС России

Lenta.ru

Артемовск (украинское название — Бахмут) имеет стратегически важное значение для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в комментарии MK.RU заявил военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.

Разведчик объяснил важность Артемовска для ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам военного эксперта, доминирование в Артемовске позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда возможно пройти дальше на Славянск.

«Чем так важен этот населенный пункт (Артемовск — прим. «Ленты.ру») для нас? Это великолепно укрепленный район, который мы должны взять, так как тогда нарушается устойчивая оборона противника в этом регионе», — объяснил Матвийчук.

Бывший разведчик предположил, что при таком сценарии группировкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется рассечься на две части. Помимо этого, в районе Артемовска украинские военные расположили склады с артиллерийскими боеприпасами, которые, в том числе, использовались для обстрелов Донецкой народной республики (ДНР).

Появилось видео последствий ожесточенных боев за Артемовск

Ранее подобным мнением поделился военный аналитик Владислав Шурыгин. По его словам, взятие населенного пункта под контроль российских военных позволит разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе.

Армия,СВО,Владислав Шурыгин,Верховный суд,
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