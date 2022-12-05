Разведчик объяснил важность Артемовска для ВС России

Артемовск (украинское название — Бахмут) имеет стратегически важное значение для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в комментарии MK.RU заявил военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.

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По словам военного эксперта, доминирование в Артемовске позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда возможно пройти дальше на Славянск.

«Чем так важен этот населенный пункт (Артемовск — прим. «Ленты.ру») для нас? Это великолепно укрепленный район, который мы должны взять, так как тогда нарушается устойчивая оборона противника в этом регионе», — объяснил Матвийчук.

Бывший разведчик предположил, что при таком сценарии группировкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется рассечься на две части. Помимо этого, в районе Артемовска украинские военные расположили склады с артиллерийскими боеприпасами, которые, в том числе, использовались для обстрелов Донецкой народной республики (ДНР).