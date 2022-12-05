Названы задачи российских «Бастионов» на Курилах

«В частности, они укрепят Курильские острова и Камчатку. Их ракеты будут перекрывать район от острова Матуа до Камчатки. Эти комплексы усилят оборону военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Одна из задач, которые они должны решать, — не допустить корабли вероятного противника в Охотское море, где должны развертываться наши подводные стратегические ракетоносцы», — сказал он.