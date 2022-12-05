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19 минут назад

Названы задачи российских «Бастионов» на Курилах

Lenta.ru

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые заступили на дежурство на острове Парамушир, усилят оборону инфраструктуры побережья. Задачи комплексов назвал военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

Названы задачи российских «Бастионов» на Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В частности, они укрепят Курильские острова и Камчатку. Их ракеты будут перекрывать район от острова Матуа до Камчатки. Эти комплексы усилят оборону военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Одна из задач, которые они должны решать, — не допустить корабли вероятного противника в Охотское море, где должны развертываться наши подводные стратегические ракетоносцы», — сказал он.

Болтенков напомнил, что «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей. Комплекс может противостоять одиночным целям и кораблям в составе десантных соединений, корабельных или авианосных ударных групп. БРК несет ракеты «Оникс», которые могут поражать надводные и наземные цели.

Ранее Минобороны России сообщило, что БРК «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на боевое дежурство на острове Парамушир Курильской гряды.

В августе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщали, что комплексы «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты «Оникс» комплекса «Бастион» могут поражать цели на дистанции до 600 километров.

Армия,Минобороны России,
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