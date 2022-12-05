Стало известно о поиске бойцов для Украины в американской ЧВК

Американская дочерняя компания канадской ЧВК GardaWorld продолжает нанимать бойцов для работы на Украине , в том числе снайперов и оружейников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вакансии, размещенные на LinkedIn.

По данным «Ленты.ру», на сайте LinkedIn действительно размещены ряд вакансий: GardaWorld ищет служащих хранилища склада, кассира на прием и отгрузку и кладовщика. Однако эти сотрудники нужны для работе в США. Впрочем, в другой вакансии — пехотный снайпер — действительно указано, что служба будет проходить на Украине. В требованиях указано: гражданин США, проходивший службу в армии или полиции на соответствующей должности. Знание украинского или русского не обязательно. Также для службы на Украине соискатели на позиции обычного пехотинца, снабженца, оружейника для починки оружия, санинструктора, инструктора по обучению персонала. Среди потенциальных угроз ЧВК указывают «экстремально холодные или жаркие погодные условия, громкие звуки, тактическое химоружие».