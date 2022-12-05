Войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенно продвигаются вперёд, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Россия 1».

«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — сказал военный.

Российские войска, помимо Артёмовска, также продвигаются в Соледаре, где приходится биться за каждый участок линии фронта, сообщил он.

«Из каждого «укрепа» приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная — Сватово — Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Министерство обороны России 4 декабря сообщило, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.