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44 минуты назад

Командир «Ахмата»: войска России удерживают инициативу на всех участках фронта в ЛНР и ДНР

RT на русскомиещё 5

Войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенно продвигаются вперёд, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Россия 1».

«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — сказал военный.

Российские войска, помимо Артёмовска, также продвигаются в Соледаре, где приходится биться за каждый участок линии фронта, сообщил он.

«Из каждого «укрепа» приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная — Сватово — Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Министерство обороны России 4 декабря сообщило, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

МО рассказало о наступлении ВС РФ на донецком направлении

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наиболее болезненными участками фронта для ВСУ являются Артёмовск и Соледар.

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