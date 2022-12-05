Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках и постепенно продвигаются вперед. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».
«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — отметил он.
По его данным, российские подразделения продвигаются в Артемовске (Бахмуте), в Соледаре, где «приходится биться за каждый участок» линии соприкосновения, а также в направлении Кременная – Сватово – Червонопоповка.
«Везде «укрепы», «укрепы». Из каждого «укрепа» приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника», — рассказал Алаудинов.