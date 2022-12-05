В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
34 минуты назад

Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Газета.Ruиещё 4

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках и постепенно продвигаются вперед. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — отметил он.

По его данным, российские подразделения продвигаются в Артемовске (Бахмуте), в Соледаре, где «приходится биться за каждый участок» линии соприкосновения, а также в направлении Кременная – Сватово – Червонопоповка.

«Везде «укрепы», «укрепы». Из каждого «укрепа» приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника», — рассказал Алаудинов.

Армия,СВО,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители