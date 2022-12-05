Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках и постепенно продвигаются вперед. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».