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5 декабря

Мишустин заявил о росте поставок угля, нефти и газа из России в Китай

Газета.Ruиещё 1

За последнее время Россия нарастила объемы поставок угля, нефти и газа в Китай. Кроме того, продолжается сотрудничество Москвы и Пекина в атомной отрасли, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС. "Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - заявил Мишустин в ходе выступления на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. По словам российского премьера, объем двусторонних инвестиций также находится на высоком уровне. В общей сложности, к настоящему времени у Москвы и Пекина насчитываются 79 значимых и перспективных проектов на общую сумму свыше $160 млрд. Основными направлениями двустороннего сотрудничества являются сферы добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства. 5 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что почти половина торговли России и Китая обслуживается в национальных валютах - рублях и юанях. При этом в дальнейшем тенденция роста объемов двусторонних расчетов в нацвалютах должна сохраниться.

Мишустин заявил о росте поставок угля, нефти и газа из России в Китай
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Нефть и газ,Михаил Мишустин,
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