Страны НАТО намерены использовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что киберсилы альянса внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы выявить способы помочь украинской армии и выяснить, как сделать так, что России и другим странам было тяжелее взломать инфраструктуру в государствах НАТО и их союзниках.

По данным издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии на прошлой неделе, киберсилы Североатлантического альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.

Ранее издание Thestival сообщало, что большую партию боеприпасов везут на Украину со складов НАТО в Греции.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.