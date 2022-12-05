В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины

США израсходовали запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, из-за поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает National Review со ссылкой на генерального директора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что руководство США потратило значительную часть запасов еще в первые месяцы конфликта.

«Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin», — отметил Хейес.

По его словам, Пентагон не закупается ПЗРК с 2004 года, поэтому вопрос о восполнении запасов вооружений стоит особенно остро.

Обозреватель National Review Джимми Куинн указал, что Белый дом направил на Украину 5500 единиц Javelin и 1400 «Стингеров» в качестве военной помощи, а Raytheon выиграла тендер на сумму в 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса армии.

Министр Армии США Кристина Вормут сообщила, что Пентагон был вынужден заключить новые контракты на сумму более шести миллиардов долларов, чтобы пополнить опустевшие после поставок на Украину запасы.