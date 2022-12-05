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28 минут назад

В России разработали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа

Газета.Ru

В России появился тактический внедорожник-багги для спецназа, который можно подвешивать на подвеску вертолета и таким образом транспортировать. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании "Арго" Константин Багдасаров на выставке "Вездеходер" в Москве.

В России разработали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа
Фото: youtubeyoutube

По словам Багдасарова, за основу разработчики взяли шасси УАЗ. "В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления", - поделился гендиректор "Арго".

Он добавил, что задняя часть-трансформер заменяется за пять минут. Максимальная скорость вездехода достигает 100 километров в час, грузоподъемность – 1,5 т с возможностью увеличения до 2,5 т. В военной версии вездехода отсутствуют двери.

Это сделано для облегчения посадки и высадки. Багдасаров отметил, что мощности предприятия позволяют производить до 40 машин в месяц. Ранее эксперт рассказывал, смогут ли повлиять РСЗО из Франции на ход СВО.

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