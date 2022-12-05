В России разработали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа

В России появился тактический внедорожник-багги для спецназа, который можно подвешивать на подвеску вертолета и таким образом транспортировать. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании "Арго" Константин Багдасаров на выставке "Вездеходер" в Москве.
По словам Багдасарова, за основу разработчики взяли шасси УАЗ. "В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления", - поделился гендиректор "Арго".
Он добавил, что задняя часть-трансформер заменяется за пять минут. Максимальная скорость вездехода достигает 100 километров в час, грузоподъемность – 1,5 т с возможностью увеличения до 2,5 т. В военной версии вездехода отсутствуют двери.
Это сделано для облегчения посадки и высадки. Багдасаров отметил, что мощности предприятия позволяют производить до 40 машин в месяц. Ранее эксперт рассказывал, смогут ли повлиять РСЗО из Франции на ход СВО.