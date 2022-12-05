Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей пятого поколения F-35

По данным агентства, поставки данного вида техники будут осуществлены в период с 2026 по 2029 год. Отмечается, что средства на эти цели выделят из специального фонда для укрепления ВС ФРГ. Согласно правительственному документу, помимо самолетов Германия получит ракеты класса «воздух-земля», а также наземную инфраструктуру.