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11 минут назад

Германия закупит истребители F-35

Lenta.ruиещё 2

Bloomberg: Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей пятого поколения F-35
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Германия выделила 10 миллиардов евро (более 638 миллиардов рублей) на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки данного вида техники будут осуществлены в период с 2026 по 2029 год. Отмечается, что средства на эти цели выделят из специального фонда для укрепления ВС ФРГ. Согласно правительственному документу, помимо самолетов Германия получит ракеты класса «воздух-земля», а также наземную инфраструктуру.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что власти ФРГ не должны вмешиваться во внутренние дела других государств и что им следует проводить внешнюю политику на основе государственных интересов.

Армия,Администрация США,
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