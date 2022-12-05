Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей F-35

Власти Германии направят 10,5 миллиардов долларов на приобретение 35 истребителей F-35A Lightning II производства США. Об этом говорится в правительственном документе. Согласно нему, начало поставок запланировано на 2026 год.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

«Германия выделила 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, согласно правительственному документу, отражающему обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону. Поставки в соответствии с планом запланированы на период с 2026 по 2029 год», — цитирует документ агентство Bloomberg.

В документе указано, что в стоимость поставки входят ракеты класса «воздух-земля». Кроме того, за эту цену в Германии будет обустроена наземная инфраструктура.