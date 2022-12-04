Под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев

Под Артемовском (украинское название Бахмут) погибли шесть грузинских добровольцев, воевавших на стороне Киева, пишет РБК, ссылаясь на посольство Украины в Грузии.

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В воскресенье, 4 декабря, дипмиссия сообщила о пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили. До этого, 2 декабря, посольство сообщало о гибели еще одного добровольца из Грузии — Джамбулата Хоперии.

Из сообщения дипмиссии следует, что группа грузинских бойцов попала в окружение под Артемовском.