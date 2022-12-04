В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 минуты назад

Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска

Lenta.ruиещё 2

Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны России.

Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска
Фото: 

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым трудным участком фронта для украинской армии. По информации командующих ВСУ, речь идет об Артемовске и Соледаре.

3 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Вооруженные силы России совместно с частной военной компанией «Вагнер» ведут постепенную зачистку населенного пункта Артемовск. По его словам, российские солдаты держат позиции и хорошо проявляют себя в бою.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители