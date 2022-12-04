Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска

Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны России.

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым трудным участком фронта для украинской армии. По информации командующих ВСУ, речь идет об Артемовске и Соледаре.