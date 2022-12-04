Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров информировал, что удалось задержать в Херсонской области диверсантов, намеревавшихся устроить подрыв в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

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По словам Кадырова, от задержанных была получена ценная информация.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом... Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность...», — уточняется в публикации главы Чечни.

Поясняется, что вскоре полученные сведения используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, изъяты десятки единиц оружия, в том числе гранатометы и взрывчатые вещества.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.