Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров информировал, что удалось задержать в Херсонской области диверсантов, намеревавшихся устроить подрыв в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
По словам Кадырова, от задержанных была получена ценная информация.
«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом... Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность...», — уточняется в публикации главы Чечни.
Поясняется, что вскоре полученные сведения используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, изъяты десятки единиц оружия, в том числе гранатометы и взрывчатые вещества.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.