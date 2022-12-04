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40 минут назад

Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов, готовивших атаку

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров информировал, что удалось задержать в Херсонской области диверсантов, намеревавшихся устроить подрыв в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Кадыров заявил о задержании в Херсонской области диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кадырова, от задержанных была получена ценная информация.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом... Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность...», — уточняется в публикации главы Чечни.

Поясняется, что вскоре полученные сведения используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, изъяты десятки единиц оружия, в том числе гранатометы и взрывчатые вещества.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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